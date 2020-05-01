就是今天！《一日三餐：渔村篇5》首播三大看点，三大名演员五年后再挑战岛屿生存记
综艺 2020年5月1日 星期五14:02 MiJimin
（中字预告）《一日三餐：渔村篇5》今晚首播，车胜元、柳海真、孙浩俊合体再相聚，大家准备好了没～？！
tvN《一日三餐：渔村篇5》即将在今晚 21:30 正式开播，由渔村篇的第一季元老级成员车胜元、柳海真、孙浩俊再次合体，更加成长的三人再次挑战岛上生活，究竟会带给观众们什么样有趣的画面呢？先来看看三大观综看点！
＊车胜元、柳海真、孙浩俊，完美家人般的趣味真实互动
在2015年的渔村篇（晚材岛）和2016年农村篇（高敞）的两次亲密接触后，三人早已经如同家人般熟悉，互动上趣味十足外，豪爽的笑声也能带动观众们的心情，如今这次拍摄同样默契十足，已经发展到一个眼神就能了解对方在想什么或者需要什么。
＊时隔五年再次挑战岛屿生存记
这一次车婶的厨艺绝对是一大看点，挑战各种料理方法的多样性，还有其他人为了食材拼命前进的模样，三人相辅相成，也将一一展现给大家。
＊春天的大海与简单日常所带来的疗愈感
届时，小岛上的各种风景，以及各种自然界的声音，绝对能够给观众们一定程度的疗愈感，其中当然也以煮菜和用餐时等各种全方位，视觉与听觉等冲击，让大家能够获得全新的视野。
还有孔晓振担任嘉宾～，准备好迎接今晚的首播了吗？
▼《一日三餐：渔村篇5》中字预告：目前已知friDay影音&爱奇艺台湾站两个平台皆有跟播：
（图：tvN）
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