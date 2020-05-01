CIX 延續〈Hello〉系列作 6 月將發行迷你三輯！
KPOP 2020年5月1日 星期五10:29 施乃琪
出道才不到短短一年，CIX 就已經發行過兩張韓語迷你專輯了，下個月他們又將再度回歸！
一進入 5 月，C9 Entertainment 就發出了 CIX 的最新專輯預告照，並透悟他們將於 6 月時帶著〈HELLO Chapter 3〉回歸。
CIX 於去年 7 月帶著首張迷你專輯〈HELLO Chapter 1. Hello, Stranger〉出道並啟動 “HELLO” 系列作，目前最近一張專輯為去年 11 月推出的〈HELLO Chapter 2. Hello, Strange Place〉。由於 CIX 時隔半年多才將發行屬於 2020 年的第一張作品，因此消息一出也立刻掀起各國粉絲的熱烈討論。
另一方面，，CIX 也迅速進軍日本，在去年底便搶先發行了日語版的〈HELLO Chapter 1. Hello, Stranger〉改版專輯，上個月也推出首張日語單曲。
（照片或影片來源：C9 Entertainment）
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