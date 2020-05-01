CIX 延续〈Hello〉系列作 6 月将发行迷你三辑！
KPOP 2020年5月1日 星期五10:29 施乃琪
出道才不到短短一年，CIX 就已经发行过两张韩语迷你专辑了，下个月他们又将再度回归！
一进入 5 月，C9 Entertainment 就发出了 CIX 的最新专辑预告照，并透悟他们将於 6 月时带著〈HELLO Chapter 3〉回归。
CIX 於去年 7 月带著首张迷你专辑〈HELLO Chapter 1. Hello, Stranger〉出道并启动 “HELLO” 系列作，目前最近一张专辑为去年 11 月推出的〈HELLO Chapter 2. Hello, Strange Place〉。由於 CIX 时隔半年多才将发行属於 2020 年的第一张作品，因此消息一出也立刻掀起各国粉丝的热烈讨论。
另一方面，，CIX 也迅速进军日本，在去年底便抢先发行了日语版的〈HELLO Chapter 1. Hello, Stranger〉改版专辑，上个月也推出首张日语单曲。
（照片或影片来源：C9 Entertainment）
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