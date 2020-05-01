「不要把體重當減重標準」李是英花一個月，體脂從14.5%降到9.8%

李是英是韓國演藝圈內知名的健身好手，日前她在IG公開了一個月來減重超狂成績！
李是英經常在在IG上PO出自己健身的影片，近日直接放了自己的健康檢查報告，一份是3月23日，一份是4月26日，從這兩張報告可見李是英原本體脂肪為14.5%、肌肉量為24.7%，僅僅鍛鍊了一個月後，體脂肪率降至9.8%，肌肉量上升到27.7%。
李是英還分享自己的健身心得，強調：「體重不是最重要的，不要把標準放在體重的數字上。」她解釋自己體重雖然增加2.7公斤，但由於認真調整飲食以及施做有氧運動，身材纖細了些、腰也細了幾吋。她鼓勵網友們，如果是要增加肌肉量，重訓的比重要很高；若是為了減肥，飲食調節的比重就要更高。「如果為了減重，讓肌肉鬆弛的話有什麼用？減重期間也不要每天量體重，也許用眼睛看鏡子裡的自己比較準確。」她這樣說。
李是英最後還提醒，自己是因為拍戲，才需要在短短一個月內達到理想身材，這樣的方式對一般人來說也許過於勉強。「慢慢來，不要給自己太大的壓力，運動吧！」據悉，李是英剛結束Netflix《Sweet Home》的拍攝，不曉得接下來會迎來什麼新作品？
（圖：李是英IG@leesiyoung38）
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