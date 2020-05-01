「不要把体重当减重标准」李是英花一个月，体脂从14.5%降到9.8%

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李是英是韩国演艺圈内知名的健身好手，日前她在IG公开了一个月来减重超狂成绩！

李是英经常在在IG上PO出自己健身的影片，近日直接放了自己的健康检查报告，一份是3月23日，一份是4月26日，从这两张报告可见李是英原本体脂肪为14.5%、肌肉量为24.7%，仅仅锻炼了一个月后，体脂肪率降至9.8%，肌肉量上升到27.7%。



李是英还分享自己的健身心得，强调：「体重不是最重要的，不要把标准放在体重的数字上。」她解释自己体重虽然增加2.7公斤，但由於认真调整饮食以及施做有氧运动，身材纤细了些、腰也细了几寸。她鼓励网友们，如果是要增加肌肉量，重训的比重要很高；若是为了减肥，饮食调节的比重就要更高。「如果为了减重，让肌肉松弛的话有什么用？减重期间也不要每天量体重，也许用眼睛看镜子里的自己比较准确。」她这样说。



李是英最后还提醒，自己是因为拍戏，才需要在短短一个月内达到理想身材，这样的方式对一般人来说也许过於勉强。「慢慢来，不要给自己太大的压力，运动吧！」据悉，李是英刚结束Netflix《Sweet Home》的拍摄，不晓得接下来会迎来什么新作品？

（图：李是英IG@leesiyoung38）

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