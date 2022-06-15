期待值拉滿！《Sweet Home》同時製作第2&3季！宋江&李陣郁&李是英全回歸，新陣容還有吳政世&鄭振永

《Sweet Home》的劇迷們迎來重磅好消息，將同時製作第2季和第3季，並加入不少新角色。

《Sweet Home》可以說是打開了Netflix韓劇系列的新市場，由李應福導演掌鏡，因校園暴力傷害而一直躲在房間里的男孩車賢秀（宋江 飾），失去家人後獨居，原本打算等想看的動畫上映之後就自我結束生命，但沒想到公寓內外突然發生重大變化。 怪獸紛紛襲擊自己與鄰居，賢秀激起求生意志，與其他倖存居民一同對抗怪獸，與有著神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李是英 飾） 守護著家園。 同時，還得小心提防身邊是否有人被感染。 播出後就因高還原度、精緻特效，以及寫實呈現出人性面大獲好評。 Netflix官宣正式續訂第2、3季，兩季同時進行製作，讓劇迷們興奮不已。



隨著官宣的到來，也讓無數人將目光聚焦在了主演陣容上，宋江、李陣郁、李是英、高旻示、朴珪瑛這幾位第一季里登場的人物已經確定回歸。 第一季的大結局是一個開放式末尾，軍方接走了倖存的居民，伊景決定加入軍方。 賢秀在一輛軍用戰車上醒來，載著他的竟然是原本早該死去的邊尚昱！播出之後就有被猜是為第2季做鋪墊，這次主要角色還是原班人馬出演，很難不叫劇迷們激動。 除此之外，劉五性、吳政世、金武烈、鄭振永也傾力加盟，出演全新的角色。 不過，在第1季裡有顯眼表現的李到晛未出現在新演員陣容裡，多少讓人有些遺憾。



李應福導演之前曾透露過，第2季的故事將在一個全新的場所展開，因技術而沒闡述到位的問題將全部融入到新劇情中去。

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