BTS防彈少年團JIN妝容變化，360度無死角的帥顏

對於防彈少年團JIN的粉絲們來說，世上美麗的容顏萬千，唯獨最愛金碩珍（JIN），因為他擁有獨一無二的溫柔與內斂。
JIN的帥恰到好處，帥得絲毫沒有攻擊性，反而有溫柔似水的氣質。 有著這樣神顏的JIN也因為妝容的不同呈現出了不同的魅力。 接下來是顏值暴擊警告！！顏值暴擊警告！！顏值暴擊警告！！
絢爛貴氣華麗風
演唱會或粉絲會這種大型活動上，JIN的妝容偏華麗風，大地色暈染眼尾勾內眼線，用金閃眼影暈染眼周，加上原本就血色滿滿的唇色。 城堡裡的王子，說的就是他。
清新校園學長風
黑髮是基礎，沒有bling bling的金閃眼影和誇張的粗黑眼線，只是自然眉形留出眉峰適當填充眉粉，元氣十足又平易近人的親切感盡顯。 如果是女生嘗試這種妝容，你就是直男眼裡的素顏清新女神。
帥氣憂鬱男孩風
《ON》的MV裡JIN展現了不一樣的氣質，陽光大男孩突然多了一絲憂鬱，八字劉海原本就顯陰柔，加上噙滿淚水的雙眸，立刻激發粉絲們的母愛啊。
撩人冷酷傷痕風
白嫩的臉蛋上加上幾抹傷痕，顯得堅毅又不羈，就像剛從戰場上走下的熱血戰士。
深情夢幻唯美風
「圖：PANN」
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