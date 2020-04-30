《夫妻的世界》第11集預告！死掉的是賢瑞還是家暴男？池聖雨、李泰旿都被懷疑是「兇手」？
韓劇 2020年4月30日 星期四14:55 Yuan
由金喜愛、朴海俊、韓素希等人主演的《夫妻的世界》在第10集再度創下高收視，讓不少觀眾都期待接下來的劇情。
第10集的結尾...真的讓人太緊張！閔賢瑞（沈恩宇 飾）決定要離開前男友朴仁圭（李學周 飾），在池聖雨的幫助下，到了車站準備搭車離開高山，沒想到朴仁圭卻追了上來。最後，池聖雨在車站外面發現有人死去，地上沾滿血的圍巾還是她送給賢瑞的那一條，她就這樣死了嗎？還是死掉的是別人？
（延伸閱讀：《夫妻的世界》第10集真的沒有人可以相信...全部的人都與池聖雨作對？結尾讓人太緊張了）
第11集預告中，朴仁圭說道：「如果那個人拿錢來，妳跟我就離開高山。」閔賢瑞也對他說：「我們之間還有什麼希望嗎？拜託你住手吧！」
因為圍巾的關係，薛醫生說道：「高山站掉下來摔死的人，好像是池醫生認識的人。」池聖雨也開始被懷疑：「或許..該不會認為是我推下來的？」而高山站到處都有監視器，但偏偏在那天在伺服器在維修中，沒有儲存到影片。
呂多景的爸爸似乎在瞞著女兒什麼，呂會長：「絕對不能讓多景知道，你和我要把這一件事隱瞞到底。」也有人找上了李泰旿：「你是李泰旿對吧？請你跟我們走一趟。」他是要被當成嫌疑人逮捕到警局嗎？
看到了預告，不少觀眾也紛紛開始猜測在高山站死掉的人是誰，小編還看有網友留言：「下週之前一直很好奇，所以不行了，得親自去高山看看。」其他網友也回覆：「記得戴上口罩」、「ㅋㅋㅋㅋ大發，一起去吧」。
（圖：Viu、JTBC）
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