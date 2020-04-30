《夫妻的世界》第11集预告！死掉的是贤瑞还是家暴男？池圣雨、李泰旿都被怀疑是「凶手」？
韩剧 2020年4月30日 星期四14:55 Yuan
由金喜爱、朴海俊、韩素希等人主演的《夫妻的世界》在第10集再度创下高收视，让不少观众都期待接下来的剧情。
第10集的结尾...真的让人太紧张！闵贤瑞（沈恩宇 饰）决定要离开前男友朴仁圭（李学周 饰），在池圣雨的帮助下，到了车站准备搭车离开高山，没想到朴仁圭却追了上来。最后，池圣雨在车站外面发现有人死去，地上沾满血的围巾还是她送给贤瑞的那一条，她就这样死了吗？还是死掉的是别人？
（延伸阅读：《夫妻的世界》第10集真的没有人可以相信...全部的人都与池圣雨作对？结尾让人太紧张了）
第11集预告中，朴仁圭说道：「如果那个人拿钱来，你跟我就离开高山。」闵贤瑞也对他说：「我们之间还有什么希望吗？拜托你住手吧！」
因为围巾的关系，薛医生说道：「高山站掉下来摔死的人，好像是池医生认识的人。」池圣雨也开始被怀疑：「或许..该不会认为是我推下来的？」而高山站到处都有监视器，但偏偏在那天在伺服器在维修中，没有储存到影片。
吕多景的爸爸似乎在瞒著女儿什么，吕会长：「绝对不能让多景知道，你和我要把这一件事隐瞒到底。」也有人找上了李泰旿：「你是李泰旿对吧？请你跟我们走一趟。」他是要被当成嫌疑人逮捕到警局吗？
看到了预告，不少观众也纷纷开始猜测在高山站死掉的人是谁，小编还看有网友留言：「下周之前一直很好奇，所以不行了，得亲自去高山看看。」其他网友也回覆：「记得戴上口罩」、「ㅋㅋㅋㅋ大发，一起去吧」。
（图：Viu、JTBC）
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