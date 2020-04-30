曹如晶x高俊有望攜手主演KBS新劇《出軌的話就死定了》
韓劇 2020年4月30日 星期四10:25 草莓
高俊主演的《Oh My Baby》即將播出，目前又收到了《出軌的話就死定了》劇本，與曹如晶都正在商討是否演出～
《出軌的話就死定了》顧名思義是齣以婚外情為題材的電視劇，曹如晶若接演女主角，將飾演推理小說家「姜汝珠」，在書裡嚴厲懲罰出軌男子，被取上「螳螂」稱號（母螳螂在交配時會吃掉公螳螂），作品平均每三到四頁就死一人。不過她的現實生活與小說內容恰恰相反，事業上不僅著作本本暢銷，家庭也相當幸福，年紀比她小的律師丈夫可稱得上是「國民丈夫」。
高俊接到的男主角則是事業相當成功的離婚律師「韓宇成」，懂得傾聽委託人，並幫助他們處理財務問題、撫慰他們受傷的心靈。
《出軌的話就死定了》是齣帶有罪惡感做壞事的大人們「恐怖體驗搞笑故事」，據悉還會有不少懸疑情節，將會帶給觀眾猜不透的反轉。由《我的黃金光輝人生》金亨碩導演執導，李勝民編劇執筆。
（圖：High Entertainment、Story J Company）
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