OM MY GIRL新歌《NONSTOP》公開2小時登榜首！朴素賢感動落淚

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看得出朴素賢是真心實意為OH MY GIRL感到開心，現場氣氛真的讓人感動啊~

女團OH MY GIRL於本月27日發行了迷你七輯《NONSTOP》，當天通過V LIVE進行專輯發佈紀念showcase，中途突然得知：新歌登上了音源榜的第一位！



擔任MC的朴素賢聽到這一消息之後感動到流淚：「第一次經歷這樣的showcase，祝賀OH MY GIRL！有很多人十分辛苦地進行準備，但像這樣音源公開不過2小時就衝到榜單第一，真的非常不容易。 」



朴素賢用顫抖的嗓音說：「我知道OH MY GIRL一直以來是如何慢慢地、踏實地成長，所以真的很祝福她們。 」真心為OH MY GIRL感到開心的朴素賢，真的是讓人感到溫暖的姐姐啊~~





最後就一起來聽OH MY GIRL的新歌《NONSTOP》吧，祝她們發展得越來越好呀！



（圖源：OH MY GIRL V LIVE)

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