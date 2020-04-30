OM MY GIRL新歌《NONSTOP》公开2小时登榜首！朴素贤感动落泪

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看得出朴素贤是真心实意为OH MY GIRL感到开心，现场气氛真的让人感动啊~

女团OH MY GIRL於本月27日发行了迷你七辑《NONSTOP》，当天通过V LIVE进行专辑发布纪念showcase，中途突然得知：新歌登上了音源榜的第一位！



担任MC的朴素贤听到这一消息之后感动到流泪：「第一次经历这样的showcase，祝贺OH MY GIRL！有很多人十分辛苦地进行准备，但像这样音源公开不过2小时就冲到榜单第一，真的非常不容易。 」



朴素贤用颤抖的嗓音说：「我知道OH MY GIRL一直以来是如何慢慢地、踏实地成长，所以真的很祝福她们。 」真心为OH MY GIRL感到开心的朴素贤，真的是让人感到温暖的姐姐啊~~





最后就一起来听OH MY GIRL的新歌《NONSTOP》吧，祝她们发展得越来越好呀！



（图源：OH MY GIRL V LIVE)

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