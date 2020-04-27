NCT 127 5 月中發行改版專輯 今日開放預購！
KPOP 2020年4月27日 星期一11:25 施乃琪
不久前預告將發行改版專輯的 NCT 127，今天正式敲定了回歸日期，這次他們將送上整整 17 首歌！
SM Entertainment 今天（27 日）宣布 NCT 127 即將發行正規二輯的改版〈NCT #127 Neo Zone: The Final Round〉，於 5 月 19 日經由國內外各大音源網站全面公開。
〈NCT #127 Neo Zone: The Final Round〉距離 NCT 127 上次發片僅時隔短短兩個月，當中收錄主打歌 “Punch”、“NonStop” 及 ”Make Your Day” 三首新歌，還會加收「英雄」現場表演的序曲。
另一方面，NCT 127 在 3 月推出正規二輯後，不僅登上國內音源網站即時榜首外，更拿下告牌兩百強專輯榜的第五名，並在另外四個專輯相關榜單上勇奪冠軍，大展無遠弗屆的高人氣！
（照片或影片來源：SM Entertainment、MBC）
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