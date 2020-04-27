NCT 127 5 月中发行改版专辑 今日开放预购！
KPOP 2020年4月27日 星期一11:25 施乃琪
不久前预告将发行改版专辑的 NCT 127，今天正式敲定了回归日期，这次他们将送上整整 17 首歌！
SM Entertainment 今天（27 日）宣布 NCT 127 即将发行正规二辑的改版〈NCT #127 Neo Zone: The Final Round〉，於 5 月 19 日经由国内外各大音源网站全面公开。
〈NCT #127 Neo Zone: The Final Round〉距离 NCT 127 上次发片仅时隔短短两个月，当中收录主打歌 “Punch”、“NonStop” 及 ”Make Your Day” 三首新歌，还会加收「英雄」现场表演的序曲。
另一方面，NCT 127 在 3 月推出正规二辑后，不仅登上国内音源网站即时榜首外，更拿下告牌两百强专辑榜的第五名，并在另外四个专辑相关榜单上勇夺冠军，大展无远弗届的高人气！
（照片或影片来源：SM Entertainment、MBC）
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