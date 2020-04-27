恭喜！「綜藝大勢」張聖圭成為兩個孩子的爸～妻子順利生下了第二胎
明星 2020年4月27日 星期一09:26 MiJimin
張聖圭真的是家庭、事業兩得意～粗卡嘿優～！！！
最新消息，「綜藝大勢男」張聖圭的妻子，在昨日順利生下了第二個兒子，在大兒子河俊之後，張聖圭正式成為了兩個孩子的爸爸，也在 Instagram 上分享了和小兒子的合照。
張聖圭在去年10月自己主持的廣播節目中，透露了妻子懷孕的消息，之後又在個人 Instagram 上公開了超聲波影像，跟網友們分享喜悅，也經常在 IG 上分享跟兒子的互動，就是個愛家男的溫暖形象。
▼昨日 IG 上寫下：「20/4/26 16:02遇見了第二位天使，孩子啊～謝謝你成為我的兒子，以後就和河俊哥哥、媽媽、爸爸一起玩吧！準備好了嗎？來跟阿姨叔叔們打個招呼吧~~ wink #兒子啊 #無條件 #我愛你」
張聖圭主持多部大型綜藝，還有個人廣播節目，以及 youtube 頻道《Workman》，事業方面繁忙且人氣相當高。
（圖：張聖圭．IG）
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