恭喜！「综艺大势」张圣圭成为两个孩子的爸～妻子顺利生下了第二胎

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张圣圭真的是家庭、事业两得意～粗卡嘿优～！！！

最新消息，「综艺大势男」张圣圭的妻子，在昨日顺利生下了第二个儿子，在大儿子河俊之后，张圣圭正式成为了两个孩子的爸爸，也在 Instagram 上分享了和小儿子的合照。

张圣圭在去年10月自己主持的广播节目中，透露了妻子怀孕的消息，之后又在个人 Instagram 上公开了超声波影像，跟网友们分享喜悦，也经常在 IG 上分享跟儿子的互动，就是个爱家男的温暖形象。



▼昨日 IG 上写下：「20/4/26 16:02遇见了第二位天使，孩子啊～谢谢你成为我的儿子，以后就和河俊哥哥、妈妈、爸爸一起玩吧！准备好了吗？来跟阿姨叔叔们打个招呼吧~~ wink #儿子啊 #无条件 #我爱你」



张圣圭主持多部大型综艺，还有个人广播节目，以及 youtube 频道《Workman》，事业方面繁忙且人气相当高。



（图：张圣圭．IG）

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