期待！車銀優有望擔任漫改劇《女神降臨》男主角..大家心目中的女主角人選是誰呢？
韓劇 2020年4月24日 星期五10:47 Yuan
《女神降臨》之前就傳出要翻拍電視劇，終於有消息啦！
23日，有媒體報導：「車銀優將擔任《女神降臨》的男主角。」他將在劇中飾演臉蛋天才李修豪，擁有神似的外貌，還是全校第一名的完美男人，從不給別人1秒的目光，甚至不給女生表白的時間。但...實際上他一害羞就臉紅，一慌張就會胡言亂語的單純男人。
對此，車銀優的所屬社Fantagio娛樂回應：「確實收到了《女神降臨》的出演提案，正在積極考慮中。」車銀優以ASTRO成員出道，也展開多樣的活動，在首部電視劇《我的ID是江南美人》中獲得許多人喜愛，之後也出演《新入史官丘海昤》，最近正式加盟《家師父一體》。
而《女神降臨》改編自同名網路漫畫，講述一個依靠化妝變成美女的女主角，以及唯一知道她素顏的男主角之間讓人心動的故事，預計在今年下半年播出，現在也開始進行選角。
之前傳出《女神降臨》要翻拍成電視劇時，就引發各種討論，網友們也紛紛興奮地提出演員陣容，有追這部漫畫的人，有沒有心目中的人選呢？（延伸閱讀：（相關新聞：《女神降臨》超豪華假想陣容：男主人選車銀優＆JIN之間真的難做抉擇啊！）
（圖：IG@eunwo.o_c、TVDaily、JTBC、MBC、《女神降臨》）
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