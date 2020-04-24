2PM五年前歌曲《My House》突然逆襲！祐榮笑說：「忍不住一直看留言」

留言中那些話真的說出大家心聲啊！
2PM成員Jun. K、Nichkhun和祐榮本月22日進行了一次V LIVE直播，與粉絲聊天、分享近況，期間提到最近《My House》逆襲一事，難掩開心之情。 Nichkhun說：「《My House》最近獲得好多反響，真的很感謝。 」祐榮也開心地說：「逆襲之後忍不住一直看留言評論。 」
祐榮接著說：「不久前出演JTBC《認識的哥哥》時我說最近很多20代、30代粉絲喜歡我嗎，然後就看到不少留言說，10代也有很多粉絲。 借這個機會想對大家說一聲感謝。 不過《My House》這首歌確實很棒哦！」
而為這首歌作詞作曲的Jun.K則謙虛地說：「2PM的性感讓這首歌更有生命力，每個表情都很棒。 」Nichkhun還說：「如果回歸的話，一定會表演《My House》的舞台！」獲得粉絲一片歡呼~
《My House》是2PM在2015年發行的歌曲，表達男生被異性強烈吸引的感受，成員們性感的聲線和身姿十分突出，比起五年前，反而是最近在YouTube等網路平台上更受矚目。 祐榮出演《認哥》時就有提到相關留言，讓人笑翻：「小時候不懂事，不知道肌肉派2PM的好......」、「還在的時候應該對他們好一點來的...... 回來吧...... 我現在賺錢了......」、「2PM真的超讚...... 難怪當時的20代女生為什麼為這支野獸派愛豆瘋狂」。
所以2PM什麼時候回歸呢? 有人表示即使把《My House》當做新歌再上一遍打歌節目也不介意哦XD
（圖源：2PM V LIVE，Nichkhun IG）
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