期待！车银优有望担任漫改剧《女神降临》男主角..大家心目中的女主角人选是谁呢？
韩剧 2020年4月24日 星期五10:47 Yuan
《女神降临》之前就传出要翻拍电视剧，终於有消息啦！
23日，有媒体报导：「车银优将担任《女神降临》的男主角。」他将在剧中饰演脸蛋天才李修豪，拥有神似的外貌，还是全校第一名的完美男人，从不给别人1秒的目光，甚至不给女生表白的时间。但...实际上他一害羞就脸红，一慌张就会胡言乱语的单纯男人。
对此，车银优的所属社Fantagio娱乐回应：「确实收到了《女神降临》的出演提案，正在积极考虑中。」车银优以ASTRO成员出道，也展开多样的活动，在首部电视剧《我的ID是江南美人》中获得许多人喜爱，之后也出演《新入史官丘海昤》，最近正式加盟《家师父一体》。
而《女神降临》改编自同名网路漫画，讲述一个依靠化妆变成美女的女主角，以及唯一知道她素颜的男主角之间让人心动的故事，预计在今年下半年播出，现在也开始进行选角。
之前传出《女神降临》要翻拍成电视剧时，就引发各种讨论，网友们也纷纷兴奋地提出演员阵容，有追这部漫画的人，有没有心目中的人选呢？（延伸阅读：（相关新闻：《女神降临》超豪华假想阵容：男主人选车银优＆JIN之间真的难做抉择啊！）
（图：IG@eunwo.o_c、TVDaily、JTBC、MBC、《女神降临》）
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