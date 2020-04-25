毒舌冷漠 VS 幽默純情！李宰旭兩款不同性格的角色，你選哪一個？

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先來問問大家找男朋友，喜歡毒舌冷漠還是幽默純情？如果你能擁有李宰旭，就能擁有兩款性格的男朋友喔XD 李宰旭自出道以來，參演過幾部大熱韓劇，當中《意外發現的一天》毒舌冷漠的白經令他人氣急升，而今年首個角色－《天氣好的話，我會去找你》幽默純情李章宇也讓人感受到另一種魅力！（以下含有劇透，要小心避開！）

《意外發現的一天》（可按此免費重溫）的白經在漫畫世界早有作家的人物設定，他就是一個跟家人感情不好的富家子，導致性格比較冷漠，吃醋時表現得很暴躁，把喜歡的女生－金惠允飾演的端午越推越遠。

即使白經後來有了自我意識，開始懂得怎麼去端午相處，也會做一些暖男的舉動，譬如是幫對方敷眼、不讓別的女生欺負她等等。可惜在表白時還是很霸道，甚至被對方拒絕後，還說出「那就不該讓我喜歡上你啊」（端午：黑人問號.jpg），這難以捉摸的性格相處下來很容易會累啊… … （但我可以忍受！

白經見證端午和一天超越漫畫作家設定的感情，最終選擇成全他們，畢業禮的時候放下驕傲對端午說的「我對你來說就像個怪物一樣」，他已經後悔了但也來不及了… …這場充滿眼淚的告別很好哭QAQ

而《天氣好的話，我會去找你》（可按此免費重溫）的李章宇可以說是跟白經完全不一樣的角色，讀書時是全級第一的風雲人物，同時是個純情少年，居然因為女生踫撞了一下而心動，畢業後還是會不時想起對方，並獨自沉迷XD

為甚麼李章宇一直停留在獨自思春的階段？背後竟然是因為白經！？ 怎麼又是你啊喂！而且全校同學都知道他被拒絕，太慘了吧… …

李宰旭、徐康俊和朴敏英這些舊同學聚會時既風趣又活潑，沒想到和喜歡的女生一起就害羞得不敢說話，而且很容易臉紅。不過在該認真的時候就MAN起來，面對女生突然表白，直接以一個吻回應！（雖然最後又害羞了XD

想好怎麼選了嗎？我幫大家回答一下：小孩子才做選擇，我們當然是全都要啊！如果還沒想好，香港觀眾可以按此上黃Viu煲劇平台重溫這兩套韓劇，看完再決定啊～

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