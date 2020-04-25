毒舌冷漠 VS 幽默纯情！李宰旭两款不同性格的角色，你选哪一个？

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先来问问大家找男朋友，喜欢毒舌冷漠还是幽默纯情？如果你能拥有李宰旭，就能拥有两款性格的男朋友喔XD 李宰旭自出道以来，参演过几部大热韩剧，当中《意外发现的一天》毒舌冷漠的白经令他人气急升，而今年首个角色－《天气好的话，我会去找你》幽默纯情李章宇也让人感受到另一种魅力！（以下含有剧透，要小心避开！）

《意外发现的一天》（可按此免费重温）的白经在漫画世界早有作家的人物设定，他就是一个跟家人感情不好的富家子，导致性格比较冷漠，吃醋时表现得很暴躁，把喜欢的女生－金惠允饰演的端午越推越远。

即使白经后来有了自我意识，开始懂得怎么去端午相处，也会做一些暖男的举动，譬如是帮对方敷眼、不让别的女生欺负她等等。可惜在表白时还是很霸道，甚至被对方拒绝后，还说出「那就不该让我喜欢上你啊」（端午：黑人问号.jpg），这难以捉摸的性格相处下来很容易会累啊… … （但我可以忍受！

白经见证端午和一天超越漫画作家设定的感情，最终选择成全他们，毕业礼的时候放下骄傲对端午说的「我对你来说就像个怪物一样」，他已经后悔了但也来不及了… …这场充满眼泪的告别很好哭QAQ

而《天气好的话，我会去找你》（可按此免费重温）的李章宇可以说是跟白经完全不一样的角色，读书时是全级第一的风云人物，同时是个纯情少年，居然因为女生碰撞了一下而心动，毕业后还是会不时想起对方，并独自沉迷XD

为甚么李章宇一直停留在独自思春的阶段？背后竟然是因为白经！？ 怎么又是你啊喂！而且全校同学都知道他被拒绝，太惨了吧… …

李宰旭、徐康俊和朴敏英这些旧同学聚会时既风趣又活泼，没想到和喜欢的女生一起就害羞得不敢说话，而且很容易脸红。不过在该认真的时候就MAN起来，面对女生突然表白，直接以一个吻回应！（虽然最后又害羞了XD

想好怎么选了吗？我帮大家回答一下：小孩子才做选择，我们当然是全都要啊！如果还没想好，香港观众可以按此上黄Viu煲剧平台重温这两套韩剧，看完再决定啊～

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