金希澈談惡評被指挑「性別矛盾」！怒回記者：別蹭熱度，這種行為像狗
明星 2020年4月23日 星期四08:21 Rui
日前，Super Junior成員金希澈做客《77億的愛情》提及去世的兩個好妹妹Sulli和具荷拉，怒斥黑粉，沒想到有記者就金希澈在節目中的發言發表看法，稱他挑起「性別矛盾」。
《77億的愛情》有一期內容探討了「 網路惡評」，當時金希澈就提到了已故的Sulli和具荷拉，表示最讓他氣憤的就是現代人刻意利用男女性別差異攻擊人，男生用 性歧異的語氣罵她們，就連作為同性的女生也罵她們傷風敗俗，輿論的指責導致兩個年輕的女生選擇自我了斷，離開人世。 金希澈心痛地表示：「因為太生氣了，所以把SNS都關了，尤其是看到這種惡評的時候更生氣。 」
金希澈的一番言論被一位記者反駁，他稱：「說男女都有錯的結論是邏輯上的飛躍，金希澈的話絕對不能代表已故之人的真心。 」對於記者的發言，金希澈表示憤怒，稱自己一直以來都是針對惡評者，不論性別，怒斥 「為了本人的人氣變得有名氣， 吸血吸的真猛。 最後要在評論吵架的話， 不要利用已故之人作， 因為這種行為很像狗。 」
「圖：JTBC & IG」
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留言/評論
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這位記者是在哈囉嗎？
金希澈並沒有說他代表已逝者，而這位記者說的話應該對他們韓國的媒體以及那些黑粉說吧……
1小時前
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金希澈只是無法代表死者說出完全的心聲! 但他同時也說出很多藝人的心聲! 而記者更沒有資格批評他與死者的感受!😤😤😤
1小時前
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激讚希澈的勇氣，這年代的記者無常識無良心
2小時前
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