《機智醫生生活》的「律帝醫院」是佈景...花費1年時間準備！柳演錫：「不知道的會以為真的建了個醫院」
韓劇 2020年4月20日 星期一14:25 Yuan
由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》雖然一週只播出一集，但每集的故事都有淚有笑，受到不少觀眾的喜愛。
公開的「機智的接力CAM」花絮中，演員們也透露「律帝醫院」是搭佈景的。柳演錫進行律帝醫院TOUR：「這裡是肝膽胰外科的診療室（翊晙的診療室），佈景建得非常好。這邊...重症室也搭好了，像真的醫院一樣，不知道的會以為真的建了個醫院。」
曹政奭：「這裡是我們劇組的佈景，雖然是佈景...但規模真的非常龐大，現在這邊是急診室。如果上到2樓，有我們劇中教授的辦公室，要說這個規模有多大呢？讓我來給你們看看。」他走到了庭院的地方，並繼續介紹：「佈景是馬蹄形的構造，對面的正是手術室，庭院這邊也做了很多的綠化，佈景～真的建得非常好，連逃生路線的細節都有。」
而在《機智醫生生活》五人幫作爲不同的專業教授登場，因此給每個科創造不同的空間是最大的課題。申元浩PD之前也曾表示：「從量來說要確保多個空間，因此存在著困難，努力最大限度地體現真實的背景。醫院大部分的空間都是專業的，需要事先檢查、確認的東西很多，裡面的設備大部分都是高價物品，所以解決這個也是一大課題。佈景、美術和道具組最辛苦了，每部份都要進行製作、填充，所以用了大約一年的時間。」真的非常用心啊！
（圖：tvN《機智醫生生活》）
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