台灣藝人荳荳新歌 MV 疑似抄襲 IU 的熱門曲《Palette》引發粉絲不滿
明星 2020年4月20日 星期一14:20 MiJimin
這次擔任荳荳歌曲製作人跟導演的陳大天出面致歉，IU 的導演也出面回應此事，大家看完覺得如何呢？
藝人荳荳推出新歌《可不可愛》，由知名藝人陳大天、呂策執導，還邀請到狼人殺偶像陳零九 feat 合作，但 MV 一推出便引發大批網友指出疑似抄襲 IU《Palette》的 MV。
▼目前也在韓國論壇上也引發爭議，還整理出了相似的內容，比對兩支 MV 畫面。
▼IU《Palette》MV：
▼荳荳《可不可愛》MV：
▼《Palette》的李來慶（이래경音譯）導演也分享了此內容，並回應道：「最近收到了很多剽竊MV的舉報，因為這種事情很久以前就一直存在著，所以也漸漸地麻痺了。觀看MV的人知道它是抄襲的，那對我來說就足夠了，謝謝各位的所有舉報、應援和關心。」
▼導演回應網友內容：「如你所知，他抄襲來的MV非常俗氣、質感低。他現在一定很尷尬。我很好。但我為他作為創作者感到遺憾。」
▼陳大天開會時，的確也放了 IU 的 MV 做為參考，但目前被網友抨擊為「過度參考」了。
▼隨後，陳大天也在《可不可愛》的 MV 下長文回應此事。
▼荳荳回應網友。
大家看完覺得如何呢？
（內容提供：hy779／作者回應翻譯：dadalada418／截圖自MV與이래경導演IG）
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