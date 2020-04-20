《机智医生生活》的「律帝医院」是布景...花费1年时间准备！柳演锡：「不知道的会以为真的建了个医院」
韩剧 2020年4月20日 星期一14:25 Yuan
由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活》虽然一周只播出一集，但每集的故事都有泪有笑，受到不少观众的喜爱。
公开的「机智的接力CAM」花絮中，演员们也透露「律帝医院」是搭布景的。柳演锡进行律帝医院TOUR：「这里是肝胆胰外科的诊疗室（翊晙的诊疗室），布景建得非常好。这边...重症室也搭好了，像真的医院一样，不知道的会以为真的建了个医院。」
曹政奭：「这里是我们剧组的布景，虽然是布景...但规模真的非常庞大，现在这边是急诊室。如果上到2楼，有我们剧中教授的办公室，要说这个规模有多大呢？让我来给你们看看。」他走到了庭院的地方，并继续介绍：「布景是马蹄形的构造，对面的正是手术室，庭院这边也做了很多的绿化，布景～真的建得非常好，连逃生路线的细节都有。」
而在《机智医生生活》五人帮作爲不同的专业教授登场，因此给每个科创造不同的空间是最大的课题。申元浩PD之前也曾表示：「从量来说要确保多个空间，因此存在著困难，努力最大限度地体现真实的背景。医院大部分的空间都是专业的，需要事先检查、确认的东西很多，里面的设备大部分都是高价物品，所以解决这个也是一大课题。布景、美术和道具组最辛苦了，每部份都要进行制作、填充，所以用了大约一年的时间。」真的非常用心啊！
（图：tvN《机智医生生活》）
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