創下韓國超高收視的出軌劇集：《夫妻的世界》VS《VIP》5大共通點！

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近日大家都在熱烈討論播放中的韓劇《夫妻的世界》，講述女主金喜愛對出軌老公朴海俊一連串的報復行動，當中包容很多值得現代人對婚姻與愛的反思，而金喜愛被背叛後，她每個意想不到的抉擇更是本劇好看之處。其實它跟去年底播出的出軌劇《VIP》有多個共通之處，不知道大家有沒有發現呢？

1)正室是高薪厚職，擁有完美人生

同是正室的金喜愛和張娜拉，本來人生很完美，不但有一份高尚的職業，也擁有一個幸福的家庭，可是有天竟發現老公出軌，背叛了自己後，她們的人生就有了180度的轉變... ...

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2)昔日的承諾，昔日的好好先生

重看朴海俊和李相侖當年的求婚片段，那時所許下的承諾，真想不到他們後來的背叛... ...導致婚姻走到這個地步，看得讓人非常痛心～

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3)二奶是年輕貌美的富家千金

所有男人都喜歡年輕又漂亮的女生嗎？二奶韓素希和表藝珍不只是美，她們更是富家千金，爸爸都是有地位人士，她們可說是已經擁有一切，真的很難理解為何會甘願做二奶，做個壞女人去破壞別人家庭... ...

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4)暴風雨前夕，正室和二奶正面交鋒

為何二奶總是正室身邊的人？那個人有可能是自己的同事、朋友或鄰居。假如正室已經知道二奶身份，而仍要忍耐不踢爆時，二奶突然出現在眼前的話，金喜愛和張娜拉會跟她們說甚麼呢？

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5)選擇與二奶父母的飯局上「攤牌」

天下哪有父母能接受自己子女做別人的二奶？更何況是有地位的人？金喜愛和張娜拉選擇以這種形式公開真相，確是一極具攻擊力的做法！

以上是小編找到的5大共通點，不知大家還有沒有找到其他呢？歡迎大家留言分享哦！重點是，相信大家一旦看過本劇之後，應該也不敢出軌了～（逃）

如果香港觀眾免費追看《夫妻的世界》，或是重溫《VIP》，可以按此到黃Viu煲劇平台收看繁體中文字幕版本喔！

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