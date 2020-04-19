创下韩国超高收视的出轨剧集：《夫妻的世界》VS《VIP》5大共通点！

近日大家都在热烈讨论播放中的韩剧《夫妻的世界》，讲述女主金喜爱对出轨老公朴海俊一连串的报复行动，当中包容很多值得现代人对婚姻与爱的反思，而金喜爱被背叛后，她每个意想不到的抉择更是本剧好看之处。其实它跟去年底播出的出轨剧《VIP》有多个共通之处，不知道大家有没有发现呢？
1)正室是高薪厚职，拥有完美人生
同是正室的金喜爱和张娜拉，本来人生很完美，不但有一份高尚的职业，也拥有一个幸福的家庭，可是有天竟发现老公出轨，背叛了自己后，她们的人生就有了180度的转变... ...
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2)昔日的承诺，昔日的好好先生
重看朴海俊和李相仑当年的求婚片段，那时所许下的承诺，真想不到他们后来的背叛... ...导致婚姻走到这个地步，看得让人非常痛心～
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3)二奶是年轻貌美的富家千金
所有男人都喜欢年轻又漂亮的女生吗？二奶韩素希和表艺珍不只是美，她们更是富家千金，爸爸都是有地位人士，她们可说是已经拥有一切，真的很难理解为何会甘愿做二奶，做个坏女人去破坏别人家庭... ...
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4)暴风雨前夕，正室和二奶正面交锋
为何二奶总是正室身边的人？那个人有可能是自己的同事、朋友或邻居。假如正室已经知道二奶身份，而仍要忍耐不踢爆时，二奶突然出现在眼前的话，金喜爱和张娜拉会跟她们说甚么呢？
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5)选择与二奶父母的饭局上「摊牌」
天下哪有父母能接受自己子女做别人的二奶？更何况是有地位的人？金喜爱和张娜拉选择以这种形式公开真相，确是一极具攻击力的做法！
以上是小编找到的5大共通点，不知大家还有没有找到其他呢？欢迎大家留言分享哦！重点是，相信大家一旦看过本剧之后，应该也不敢出轨了～（逃）
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