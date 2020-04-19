说到表达「时间」的舞蹈动作，你第一反应想到哪个组合? 《夫妻的世界》韩素希拍摄画报谈到自己：「比起多景...我更懂得理性判断，不会做鲁莽的事情」 【剧评】一句台词引差评！《天气好的话，我会去找你》真相揭开之后，该如何面对? 《The King：永远的君主》画面的上下左右「对称」给人一流的视觉享受！ 《夫妻的世界》韩素希短发时期照片：清纯甜酷学生妹 创下韩国超高收视的出轨剧集：《夫妻的世界》VS《VIP》5大共通点！ 新村U-plex百货悄悄地换上新装：文青风书店 ARC.N.BOOK进驻！ 热门韩剧《夫妻的世界》没有变成「婆妈剧」的【四大理由】 完美男友LOOK！金东希最新广告写真公开 双眸含情超放电 《夫妻的世界》出轨渣男女让人联想到现实生活里的这一对！小三联合亲妈VS正宫：怎么不管好自己的老公 完全是最佳哥哥范本！VIXX Ravi是妹控：为了守护妹妹原来我想做的职业是... 除了《Produce X 101》造假之外这些节目也一样！朴宝英、朴河宣被坑惨

近日大家都在热烈讨论播放中的韩剧《夫妻的世界》，讲述女主金喜爱对出轨老公朴海俊一连串的报复行动，当中包容很多值得现代人对婚姻与爱的反思，而金喜爱被背叛后，她每个意想不到的抉择更是本剧好看之处。其实它跟去年底播出的出轨剧《VIP》有多个共通之处，不知道大家有没有发现呢？

1)正室是高薪厚职，拥有完美人生

同是正室的金喜爱和张娜拉，本来人生很完美，不但有一份高尚的职业，也拥有一个幸福的家庭，可是有天竟发现老公出轨，背叛了自己后，她们的人生就有了180度的转变... ...

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2)昔日的承诺，昔日的好好先生

重看朴海俊和李相仑当年的求婚片段，那时所许下的承诺，真想不到他们后来的背叛... ...导致婚姻走到这个地步，看得让人非常痛心～

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3)二奶是年轻貌美的富家千金

所有男人都喜欢年轻又漂亮的女生吗？二奶韩素希和表艺珍不只是美，她们更是富家千金，爸爸都是有地位人士，她们可说是已经拥有一切，真的很难理解为何会甘愿做二奶，做个坏女人去破坏别人家庭... ...

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4)暴风雨前夕，正室和二奶正面交锋

为何二奶总是正室身边的人？那个人有可能是自己的同事、朋友或邻居。假如正室已经知道二奶身份，而仍要忍耐不踢爆时，二奶突然出现在眼前的话，金喜爱和张娜拉会跟她们说甚么呢？

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5)选择与二奶父母的饭局上「摊牌」

天下哪有父母能接受自己子女做别人的二奶？更何况是有地位的人？金喜爱和张娜拉选择以这种形式公开真相，确是一极具攻击力的做法！

以上是小编找到的5大共通点，不知大家还有没有找到其他呢？欢迎大家留言分享哦！重点是，相信大家一旦看过本剧之后，应该也不敢出轨了～（逃）

如果香港观众免费追看《夫妻的世界》，或是重温《VIP》，可以按此到黄Viu煲剧平台收看繁体中文字幕版本喔！

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