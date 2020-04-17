金東希&鄭多彬新劇《人間課堂》預告片公開 29日開播

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看預告片已經感覺相當精彩，期待《人間課堂》的正式開播啊！

《人間課堂》是Netflix的原創系列劇，昨日公開的主預告片用非常快速的節奏講述了缺乏罪責感的高中生做了錯誤的選擇之後，為此付出沉重代價的過程。

金東希「志秀」，在學校是安靜的優等生，離開學校的他卻有著不可告人的秘密，為了實現平凡生活這一夢想，犯下了一樁又一樁朋友們無法想像的罪行，過著驚人的雙重生活。



新人演員朴珠賢飾演「圭利」，家境優渥、聰慧過人，但也因為父母過分優秀而感到窒息，為了逃離這種壓迫感而加入了志秀的犯罪組織，從此他們的行動也愈加走向無法挽回的局面。



鄭多彬飾演學校大姐大「民熙」，南允秀則飾演民熙的男朋友、學校裡的老大「基泰」，這兩人也被捲入志秀的犯罪，所有人一起慢慢墜入無底深淵。



四名主角的海報上，紅色的文案寫道：「為錯誤的答案付出了生命。 」



劇中的幾名青少年每次面臨抉擇的時候都選擇了犯罪，因為這個錯誤的答案，故事朝著難以預料的方向發展而去，金東希的一句獨白：「你這樣會死的」更是讓人緊張不已，蘄艾29日的正式開播！



（圖源：Netflix）

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