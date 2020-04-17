金东希&郑多彬新剧《人间课堂》预告片公开 29日开播

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看预告片已经感觉相当精彩，期待《人间课堂》的正式开播啊！

《人间课堂》是Netflix的原创系列剧，昨日公开的主预告片用非常快速的节奏讲述了缺乏罪责感的高中生做了错误的选择之后，为此付出沉重代价的过程。

金东希「志秀」，在学校是安静的优等生，离开学校的他却有著不可告人的秘密，为了实现平凡生活这一梦想，犯下了一桩又一桩朋友们无法想像的罪行，过著惊人的双重生活。



新人演员朴珠贤饰演「圭利」，家境优渥、聪慧过人，但也因为父母过分优秀而感到窒息，为了逃离这种压迫感而加入了志秀的犯罪组织，从此他们的行动也愈加走向无法挽回的局面。



郑多彬饰演学校大姐大「民熙」，南允秀则饰演民熙的男朋友、学校里的老大「基泰」，这两人也被卷入志秀的犯罪，所有人一起慢慢坠入无底深渊。



四名主角的海报上，红色的文案写道：「为错误的答案付出了生命。 」



剧中的几名青少年每次面临抉择的时候都选择了犯罪，因为这个错误的答案，故事朝著难以预料的方向发展而去，金东希的一句独白：「你这样会死的」更是让人紧张不已，蕲艾29日的正式开播！



（图源：Netflix）

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