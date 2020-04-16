《夫妻的世界》中「俊英」觀看女團MV的畫面竟是暗示？第7集預告...池聖雨：「你怎麼會想回到這裡？」
韓劇 2020年4月16日 星期四15:25 Yuan
《夫妻的世界》在第6集播出中，池聖雨（金喜愛 飾）和李泰吾（朴海俊 飾）離婚，為了爭取兒子俊英的扶養權，兩人更上演激烈對手戲。最後俊英因為看到媽媽被爸爸打，也跟了媽媽。
俊英和媽媽在咖啡廳時，有眼尖的觀眾發現他用手機觀看的影片是BLACKPINK的《WHISTLE》MV，畫面還正好停留在成員Jennie身上。2年後，李泰吾回到了高山市，寄了新家派對邀請給兒子，而他與呂多景（韓素希 飾）兩人生的女兒就叫Jennie，讓人懷疑是否有關係。
有觀眾也猜測：「感覺像是會有什麼事情發生一樣」、「兒子感覺有和爸爸聯絡」等等。另外，在第7集預告中，大家都在討論李泰吾製作的電影和他回到高山市的事，池聖雨：「你怎麼會想回到這裡？」李泰吾：「我有必須回到高山的原因，那個人欠了我多少，就該還給我多少。」
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（圖：Viu、JTBC、《WHISTLE》MV）
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