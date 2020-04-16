《夫妻的世界》中「俊英」观看女团MV的画面竟是暗示？第7集预告...池圣雨：「你怎么会想回到这里？」
韩剧 2020年4月16日 星期四15:25 Yuan
《夫妻的世界》在第6集播出中，池圣雨（金喜爱 饰）和李泰吾（朴海俊 饰）离婚，为了争取儿子俊英的扶养权，两人更上演激烈对手戏。最后俊英因为看到妈妈被爸爸打，也跟了妈妈。
俊英和妈妈在咖啡厅时，有眼尖的观众发现他用手机观看的影片是BLACKPINK的《WHISTLE》MV，画面还正好停留在成员Jennie身上。2年后，李泰吾回到了高山市，寄了新家派对邀请给儿子，而他与吕多景（韩素希 饰）两人生的女儿就叫Jennie，让人怀疑是否有关系。
有观众也猜测：「感觉像是会有什么事情发生一样」、「儿子感觉有和爸爸联络」等等。另外，在第7集预告中，大家都在讨论李泰吾制作的电影和他回到高山市的事，池圣雨：「你怎么会想回到这里？」李泰吾：「我有必须回到高山的原因，那个人欠了我多少，就该还给我多少。」
香港的观众们可以直接到 【黄Viu煲剧平台】免费收看这部韩剧喔！
（图：Viu、JTBC、《WHISTLE》MV）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻