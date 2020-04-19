《夫妻的世界》出軌渣男女讓人聯想到現實生活裡的這一對！小三聯合親媽VS正宮：怎麼不管好自己的老公

2020年，終於迎來了最值得一看的出軌大戲《夫妻的世界》，整個顛覆小編三觀好嘛！渣男導演出軌還裝深情，正宮以牙還牙出軌報復，小三大膽找上門嗆聲正室，三個人就弄出了一出大戲。
我們都說藝術源於生活，看劇看到一半的小編頓時就想到了這齣戲不就是現實生活的翻版嗎，導演洪尚秀和女星小三金敏喜，以「真愛」為名拋妻棄子，橫刀奪愛的一對渣男渣女。
兩人的故事要從2015年說起，洪尚秀和金敏喜合作的電影《此時對那時錯》，相差22歲的他們幾乎在電影裡高度重現了自己的真實戀愛過程：電影導演偶然邂逅女藝術家，通過咖啡、壽司晚餐拉近彼此距離，兩人的關係朝著不可逆轉的方向發展下去。 金敏喜合作時主動且頻繁向導演表示好感，洪尚秀最終未能過「美人關」，最終他為「愛」離家出走。 洪尚秀的妻子和女兒也發現了金敏喜的存在，洪尚秀則向妻子坦白已經有了心愛的女人，想要和她一起生活，還不止一次地在公開場合大讚金敏喜是自己的靈感繆斯，多部影片都是為她量身定製。 這不和《夫妻的世界》里李泰吾那句超經典的渣男語錄「跟她在一起，我才能感覺自己是活著的。 她讓我充滿靈感，我愛她。 」只能說現實要比影視劇來得更扎心。
《夫妻的世界》里，小三呂多景仗著自己懷孕故意找池善雨看診，話裡壞外都在透露自己和李泰吾的恩愛。 戲外的金敏喜要比呂多景更勁爆，不僅和洪尚秀在各大國際官方場合牽手合影秀恩愛，還當面趾高氣昂地懟過正室，說「你怎麼不自己管好老公呢」，更是拉上自己的親媽一起挑戰道德底線。 洪尚秀的妻子就曾通過媒體公開過與金敏喜母親的對話：
導演妻子：幫我抓住你女兒的心吧。 我太難過了。
金敏喜媽媽：是老公出軌的妻子更難過，還是和有婦之夫陷入愛情的女兒的媽媽更難過呢?
洪導演妻子：看來你是不了解老公被人偷走後女人是什麼心情吧。 誰更難過你去問問身邊的人吧。
金敏喜媽媽：我現在心裡都在哭。
洪導演妻子：你的女兒是破壞別人幸福家庭的小三。
金敏喜媽媽：這是我好好養大的女兒。 你別隨便亂說。
洪導演妻子：現在不是你跟我說女兒養的多好的情況吧。
金敏喜媽媽：你不也是養女兒的媽媽嗎。
洪導演妻子：養錯了女兒，讓一個家庭受到這樣的痛苦，這樣的罪惡，給我道歉一百次都不夠。
金敏喜媽媽：導演明白過來的話就會回去的吧。
看過之後不得不說金敏喜能做到這樣插足他人家庭還完全不知恥，和她的家庭教育還真有很大關係，打著真愛的旗號完全不考慮他人，自私到極致。
《夫妻的世界》引發每個人的深思，已婚的開始重新審視夫妻關係，明白家庭並不是一個女人的全部，千萬不要以此為由，給渣男一次又一次傷害你的機會。 未婚的也千萬不要因此而懼怕去愛，當然前提是對方也是單身！
「圖：NATE PHOTO、《夫妻的世界》」
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