《夫妻的世界》出轨渣男女让人联想到现实生活里的这一对！小三联合亲妈VS正宫：怎么不管好自己的老公

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2020年，终於迎来了最值得一看的出轨大戏《夫妻的世界》，整个颠覆小编三观好嘛！渣男导演出轨还装深情，正宫以牙还牙出轨报复，小三大胆找上门呛声正室，三个人就弄出了一出大戏。

我们都说艺术源於生活，看剧看到一半的小编顿时就想到了这出戏不就是现实生活的翻版吗，导演洪尚秀和女星小三金敏喜，以「真爱」为名抛妻弃子，横刀夺爱的一对渣男渣女。



两人的故事要从2015年说起，洪尚秀和金敏喜合作的电影《此时对那时错》，相差22岁的他们几乎在电影里高度重现了自己的真实恋爱过程：电影导演偶然邂逅女艺术家，通过咖啡、寿司晚餐拉近彼此距离，两人的关系朝著不可逆转的方向发展下去。 金敏喜合作时主动且频繁向导演表示好感，洪尚秀最终未能过「美人关」，最终他为「爱」离家出走。 洪尚秀的妻子和女儿也发现了金敏喜的存在，洪尚秀则向妻子坦白已经有了心爱的女人，想要和她一起生活，还不止一次地在公开场合大赞金敏喜是自己的灵感缪斯，多部影片都是为她量身定制。 这不和《夫妻的世界》里李泰吾那句超经典的渣男语录「跟她在一起，我才能感觉自己是活著的。 她让我充满灵感，我爱她。 」只能说现实要比影视剧来得更扎心。



《夫妻的世界》里，小三吕多景仗著自己怀孕故意找池善雨看诊，话里坏外都在透露自己和李泰吾的恩爱。 戏外的金敏喜要比吕多景更劲爆，不仅和洪尚秀在各大国际官方场合牵手合影秀恩爱，还当面趾高气昂地怼过正室，说「你怎么不自己管好老公呢」，更是拉上自己的亲妈一起挑战道德底线。 洪尚秀的妻子就曾通过媒体公开过与金敏喜母亲的对话：



导演妻子：帮我抓住你女儿的心吧。 我太难过了。

金敏喜妈妈：是老公出轨的妻子更难过，还是和有妇之夫陷入爱情的女儿的妈妈更难过呢?

洪导演妻子：看来你是不了解老公被人偷走后女人是什么心情吧。 谁更难过你去问问身边的人吧。

金敏喜妈妈：我现在心里都在哭。

洪导演妻子：你的女儿是破坏别人幸福家庭的小三。

金敏喜妈妈：这是我好好养大的女儿。 你别随便乱说。

洪导演妻子：现在不是你跟我说女儿养的多好的情况吧。

金敏喜妈妈：你不也是养女儿的妈妈吗。

洪导演妻子：养错了女儿，让一个家庭受到这样的痛苦，这样的罪恶，给我道歉一百次都不够。

金敏喜妈妈：导演明白过来的话就会回去的吧。



看过之后不得不说金敏喜能做到这样插足他人家庭还完全不知耻，和她的家庭教育还真有很大关系，打著真爱的旗号完全不考虑他人，自私到极致。



《夫妻的世界》引发每个人的深思，已婚的开始重新审视夫妻关系，明白家庭并不是一个女人的全部，千万不要以此为由，给渣男一次又一次伤害你的机会。 未婚的也千万不要因此而惧怕去爱，当然前提是对方也是单身！

「图：NATE PHOTO、《夫妻的世界》」

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