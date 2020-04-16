韓國Starbucks 2020夏季第一波周邊公開！滿滿熱帶風情～

韓國星巴克本月14日推出了夏季商品的第一個系列，以熱帶元素為主題，這明艷活潑的顏色讓人感覺好有活力啊！
接下來就一個一個看看吧~首先是馬克杯，鯨魚杯造型好可愛，而夏季海洋杯變幻的顏色超美！
亮片手柄杯上畫有一隻遨遊在波濤中的鯨魚，右邊這隻叫做「塞壬杯」，700ml超大容量，好想看實物：
左邊這隻「海洋玻璃杯」在杯底有加入亮片，右邊的「海洋DW亮片杯」則是把亮片放在杯壁，吸管上還有一隻小巧的鯨魚XD
這漸變色太美了！名叫「Peach Sunset Glass」，容量355ml，真的很有熱帶落日的感覺啊：
接下來是繽紛多彩的不鏽鋼隨行杯！從左到右分別是藍色夏季、蜜桃落日、Wilson Summer：
這隻Chubby Dome Aloha水杯，蓋子也太可愛了吧！把一整座迷你海島放進去，椰子樹、花朵、鯨魚尾巴，實在太夢幻了：
保溫杯出了兩種，分別是「JNO Aloha」和「JNX Peach Sunset」，大家喜歡哪一個呢?
然後是三隻塑膠杯，左邊這隻檸檬跟剛才那個鯨魚吸管的杯子似乎可以組cp耶，右邊的「Aloha杯」則又是710ml大容量，熱帶花朵圖案真的好漂亮：
這隻叫做「Yellow Love水杯」，底下有可以寫名字的標籤，摺疊吸管也非常方便~
別走！還有配飾系列！「Aloha Cooling Bag」，真的既熱帶又有清涼感：
小編私心最喜愛的水晶球！粉紅的珊瑚、萌萌的鯨魚，尤其是海洋裡下雪的模樣真的太夢幻了吧：
（圖源：韓國星巴克）
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