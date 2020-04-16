韩国Starbucks 2020夏季第一波周边公开！满满热带风情～

韩国星巴克本月14日推出了夏季商品的第一个系列，以热带元素为主题，这明艳活泼的颜色让人感觉好有活力啊！
接下来就一个一个看看吧~首先是马克杯，鲸鱼杯造型好可爱，而夏季海洋杯变幻的颜色超美！
亮片手柄杯上画有一只遨游在波涛中的鲸鱼，右边这只叫做「塞壬杯」，700ml超大容量，好想看实物：
左边这只「海洋玻璃杯」在杯底有加入亮片，右边的「海洋DW亮片杯」则是把亮片放在杯壁，吸管上还有一只小巧的鲸鱼XD
这渐变色太美了！名叫「Peach Sunset Glass」，容量355ml，真的很有热带落日的感觉啊：
接下来是缤纷多彩的不锈钢随行杯！从左到右分别是蓝色夏季、蜜桃落日、Wilson Summer：
这只Chubby Dome Aloha水杯，盖子也太可爱了吧！把一整座迷你海岛放进去，椰子树、花朵、鲸鱼尾巴，实在太梦幻了：
保温杯出了两种，分别是「JNO Aloha」和「JNX Peach Sunset」，大家喜欢哪一个呢?
然后是三只塑胶杯，左边这只柠檬跟刚才那个鲸鱼吸管的杯子似乎可以组cp耶，右边的「Aloha杯」则又是710ml大容量，热带花朵图案真的好漂亮：
这只叫做「Yellow Love水杯」，底下有可以写名字的标签，摺叠吸管也非常方便~
别走！还有配饰系列！「Aloha Cooling Bag」，真的既热带又有清凉感：
小编私心最喜爱的水晶球！粉红的珊瑚、萌萌的鲸鱼，尤其是海洋里下雪的模样真的太梦幻了吧：
（图源：韩国星巴克）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究