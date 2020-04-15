終於知道Super Junior金希澈被謠傳是同性戀多年卻不澄清的理由了...

Super Junior金希澈首度公開自己從不澄清同性戀的原因，細膩心思讓人動容。
因外貌陰柔且被多位女藝人視為死黨好友，又鮮少傳出戀愛緋聞，金希澈從出道開始就不斷被人捕風捉影地稱是同性戀，但他從不辯解，也讓這一謠言越傳越猛，直到爆出他和女團TWICE成員MOMO的戀情，同性戀謠傳才逐漸平息。
最近金希澈做客了節目《77億的愛情》，節目裡探討了各個國家關於性少數者人權的話題，金希澈這才談起了自己，稱：「大家都知道，我從出道開始就一直被誤會是同性戀，甚至還傳出我和男藝人的戀情，那時的我原本頭髮就長，還喜歡戴有色的美瞳，當時就傳出了很多我是同性戀的傳聞。 其實一開始我是想否認的，之所以沒澄清是怕對那些性少數者失禮。不管是在國外還是在國內，來看我演唱會的男粉絲裡應該存在同性戀者，感覺（如果我澄清的話）對那些人很失禮。 」
聽完金希澈的發言，另一位嘉賓洪錫天就接著表示：「我已經公開出櫃20年了，這20年裡我國有什麼變化呢，那應該就是現在我們還有再次思考這個問題的機會，已經在變好，但依舊存在歧視。 我希望可以看到大家消除偏見和先入為主觀念的時候，只要你對一切未知不再感到害怕，大家互相接納彼此，心靈就會變得更自由。 」
「圖：《77億的愛情》」
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