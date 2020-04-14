《機智醫生生活》中「五人幫」眼中的彼此！李翊晙、金雋婠真的相愛相殺...互為「傻瓜」的兩人！
韓劇 2020年4月14日 星期二16:22 Yuan
由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》在本週播出第5集，收視也高達了12％。
「五人幫」他們都是首爾大醫科1999年的新生，安政源、楊碩亨看到要一個個上台自我介紹，畫面十分尷尬，就想要逃離...後來打開了一個小門，發現了李翊晙、金雋婠已經在那裡了，後來蔡頌和也來了，就這樣他們相識。看得出來他們有著各種默契，小編好喜歡他們聚在一起鬥嘴的時候啊！
而tvN方面也公開「五人幫」眼中的彼此，就一起來看看吧～
大家眼中的李翊晙（曹政奭 飾）
政源：調皮鬼
雋婠：傻瓜
碩亨：朋友
頌和：至親
大家眼中的安政源（柳演錫 飾）
翊晙：巨富（有錢人）
雋婠：小氣鬼
碩亨：我朋友
頌和：可以依靠的人
大家眼中的金雋婠（鄭敬淏 飾）
翊晙：傻瓜
政源：牢騷王
碩亨：我的朋友
頌和：可以胡言亂語的人
大家眼中的楊碩亨（金大明 飾）
翊晙：孩子
政源：不知道
雋婠：死腦筋
頌和：需要照顧的人
大家眼中的蔡頌和（田美都 飾）
翊晙：精神支柱
政源：吃貨
雋婠：朋友
碩亨：我的女生朋友
（圖：tvN）
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