《机智医生生活》中「五人帮」眼中的彼此！李翊晙、金隽婠真的相爱相杀...互为「傻瓜」的两人！
韩剧 2020年4月14日 星期二16:22 Yuan
由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活》在本周播出第5集，收视也高达了12％。
「五人帮」他们都是首尔大医科1999年的新生，安政源、杨硕亨看到要一个个上台自我介绍，画面十分尴尬，就想要逃离...后来打开了一个小门，发现了李翊晙、金隽婠已经在那里了，后来蔡颂和也来了，就这样他们相识。看得出来他们有著各种默契，小编好喜欢他们聚在一起斗嘴的时候啊！
而tvN方面也公开「五人帮」眼中的彼此，就一起来看看吧～
大家眼中的李翊晙（曹政奭 饰）
政源：调皮鬼
隽婠：傻瓜
硕亨：朋友
颂和：至亲
大家眼中的安政源（柳演锡 饰）
翊晙：巨富（有钱人）
隽婠：小气鬼
硕亨：我朋友
颂和：可以依靠的人
大家眼中的金隽婠（郑敬淏 饰）
翊晙：傻瓜
政源：牢骚王
硕亨：我的朋友
颂和：可以胡言乱语的人
大家眼中的杨硕亨（金大明 饰）
翊晙：孩子
政源：不知道
隽婠：死脑筋
颂和：需要照顾的人
大家眼中的蔡颂和（田美都 饰）
翊晙：精神支柱
政源：吃货
隽婠：朋友
硕亨：我的女生朋友
（图：tvN）
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