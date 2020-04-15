全昭旻弟弟為姐抱不平，黑粉私訊太惡毒：她不退出《Running Man》就天天詛咒你全家！
明星 2020年4月15日 星期三08:00 Rui
《Running Man》女星全昭旻的弟弟在網路上公開痛訴黑粉們的過激留言，為姐姐抱不平。
日前，全昭旻的弟弟全旭旻通過個人IG公開了某黑粉的私訊截圖，字裡行間全是惡毒。 黑粉在私訊裡寫道：「你妹妹整天在Running Man裡，你們全家會受到詛咒。 我再問一句，全昭旻在日本有沒有拍過性愛電影？全昭旻Get out of Running Man，要麼讓全昭旻退出《Running Man》，要麼全家每天受詛咒。 讓她停止吧，就待在家裡，你好好訓練她的大腦，讓你歐尼不要再參加《Running Man》了。 」
全昭旻明明是姐姐，但從私訊中能看出，黑粉一會兒寫妹妹，一會兒又變成了姐姐（歐尼），雖然留言是韓語，但明顯文法不通，因此推測是國外黑粉所為。 全旭旻生氣地在截圖上打上了「經常收到這些」，表達自己的不滿。
全昭旻此前也曾在節目中透露過海外粉絲對她的言語暴力越來越嚴重，因她和梁世燦都是後來才加盟節目，受到了不少RM老粉們的排斥，甚至有粉絲為元老成員們單獨製作了應援棒，獨獨排除了全昭旻和梁世燦。
「圖：全旭旻IG」
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留言/評論
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太過份了！！
昭旻和世燦自知是後來才加入的
已經備感壓力了
為什麼這些腦殘的人不能多體諒別人呢
他們真的非常努力 也非常用心
為什麼不能多點鼓勵他們？
我從2011開始追RM RM也確實收到許多波折
不管是GARY下車 智孝和鐘國也一度被迫下車
或是可能會結束拍攝…等等等的
真的很不捨
一開始決定加入兩個新成員 雖然看不習慣
但是看久了 也不難看出來他們多麼努力和用心在這個節目上
非常心疼他們 那麼努力 卻還要被腦殘黑粉這樣傷害
真的太可惡了！
我就是喜歡RM全員 我愛他們 我驕傲
2小時前
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這都只是冰山一角，之前還惡意舉報昭旻的ig, 在海外FM機場叫口號😡黑粉對弟弟都這樣，昭旻本人該有多痛苦，都3年了，不喜歡可以跳過，但不能傷害人，這些噁心的人一定會有報應的。
1小時前
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幾唔鐘意一個藝人都好，最多唔支持唔睇佢嘅戲/節目，點會去搞人哋屋企人？仲寫咁多批評，恐嚇說話，拉得啦！呢啲唔係叫“黑粉”，呢啲叫“變態”。😠😠😠
3小時前
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其實他們兩個也很努力了
我也很喜歡他們
如果不喜歡就不要看😡
經常以有色眼鏡看新成員😡
3小時前
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這種都心裡有病，不知道哪來的臉說自己是粉絲。自以為是節目製作人嗎zzzz
1小時前