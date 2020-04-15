全昭旻弟弟為姐抱不平，黑粉私訊太惡毒：她不退出《Running Man》就天天詛咒你全家！

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《Running Man》女星全昭旻的弟弟在網路上公開痛訴黑粉們的過激留言，為姐姐抱不平。

日前，全昭旻的弟弟全旭旻通過個人IG公開了某黑粉的私訊截圖，字裡行間全是惡毒。 黑粉在私訊裡寫道：「你妹妹整天在Running Man裡，你們全家會受到詛咒。 我再問一句，全昭旻在日本有沒有拍過性愛電影？全昭旻Get out of Running Man，要麼讓全昭旻退出《Running Man》，要麼全家每天受詛咒。 讓她停止吧，就待在家裡，你好好訓練她的大腦，讓你歐尼不要再參加《Running Man》了。 」



全昭旻明明是姐姐，但從私訊中能看出，黑粉一會兒寫妹妹，一會兒又變成了姐姐（歐尼），雖然留言是韓語，但明顯文法不通，因此推測是國外黑粉所為。 全旭旻生氣地在截圖上打上了「經常收到這些」，表達自己的不滿。



全昭旻此前也曾在節目中透露過海外粉絲對她的言語暴力越來越嚴重，因她和梁世燦都是後來才加盟節目，受到了不少RM老粉們的排斥，甚至有粉絲為元老成員們單獨製作了應援棒，獨獨排除了全昭旻和梁世燦。

「圖：全旭旻IG」

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