「N號房」受害者中有6名現役女藝人！「擺出特定手勢拍照」
生活 2020年4月14日 星期二11:25 Sani
原來「博士」趙主彬不僅對未成年人進行性剝削，還盜取了多名女藝人的身份信息並試圖接近，其中包括4名女團成員，還有演員和電視主播！
據MBC電視台《Newsdesk》節目13日報導，在首爾市松坡區某居民中心服替代役的趙某去年3月竊取了女團成員A、B和另一女團出身演員C等4名藝人的個人資訊，以及A、B父親的資訊，一併交給趙主彬。
崔某被懷疑非法瀏覽了包括藝人在內200人的個人資訊，包括身份證字號、手機號碼、住址...等等，並將其中17人的信息交給趙主彬，已被逮捕。
警方在趙主彬的手機裡發現愛豆出身歌手、演員、啦啦隊員等人的照片，均擺出趙主彬對受害人要求的特定手勢。據警方了解，照片中的藝人沒有受到性剝削，而是被拿去當「博士房」的宣傳工具。
據警方了解，趙主彬獲得的個人資訊裡包括6名目前正在活動的女團成員。
考慮到趙主彬等人曾利用JTBC主播孫石熙、前光州市長尹壯鉉的個人資訊向當事者索要錢財，警方目前正在調查是否也有勒索這幾位女團成員。
（圖源：《Newsdesk》）
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