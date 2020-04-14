《蒙面歌王》金宇硕差一步就能挑战歌王，蜜嗓跟「性感舞」太诱惑姐姐们啦！ 「全年为文佳煐应援！」《你为我著迷》郑容和文佳煐兄妹情竟延续了九年！ 集结 Crush、AMKU、白艺潾⋯⋯等华丽阵容 《首尔爵士音乐节》延后至秋季举行 公园少女以 6 人制回归 本月底发行迷你四辑 「N号房」受害者中有6名现役女艺人！「摆出特定手势拍照」 恭喜 (G)I-DLE！〈I trust〉首周销量、MV 观看次数双双夺冠 ASTRO 双喜临门 5 月回归文彬将归队！ 《机智医生生活》中的模范生蔡颂和! 看来稚嫩的田美都竟然已婚！ BVNDIT 回归在即 先行曲下周公开！ 颂乐首张个人单曲预告连发 创意造型大展独特魅力！ Monsta X 敲定回归日期 5 月发行迷你八辑！ 风格改变威力不变 Apink 通杀排行榜！ 柳俊烈宣传环保以身作则！去超市竟然带著这个... 尹斗俊退伍次日拍杂志写真 穿浴袍照曝光！ 全新「长腿CP」组合！金来沅&李多熙确定合作tvN科幻新剧《LUCA》已开拍！ 金旻载变身钢琴家！SBS新剧《喜欢布拉姆斯吗》与朴恩斌搭档 郑恩地&IU：我们是养生姐妹XD！IU吃一个苹果要多久? 《夫妻的世界》韩素希又美上热搜了！高中照+证件照绝美，看到这张脸完全恨不起来 HIGHLIGHT李起光方面以「损害名义」起诉韩国国民议会比例代表候选人金槿泰！ 【有片】短发建厚看活鸡引发瞳孔地震XD！一转眼竟然长大那么多

原来「博士」赵主彬不仅对未成年人进行性剥削，还盗取了多名女艺人的身份信息并试图接近，其中包括4名女团成员，还有演员和电视主播！

据MBC电视台《Newsdesk》节目13日报导，在首尔市松坡区某居民中心服替代役的赵某去年3月窃取了女团成员A、B和另一女团出身演员C等4名艺人的个人资讯，以及A、B父亲的资讯，一并交给赵主彬。

崔某被怀疑非法浏览了包括艺人在内200人的个人资讯，包括身份证字号、手机号码、住址...等等，并将其中17人的信息交给赵主彬，已被逮捕。



警方在赵主彬的手机里发现爱豆出身歌手、演员、啦啦队员等人的照片，均摆出赵主彬对受害人要求的特定手势。据警方了解，照片中的艺人没有受到性剥削，而是被拿去当「博士房」的宣传工具。

据警方了解，赵主彬获得的个人资讯里包括6名目前正在活动的女团成员。



考虑到赵主彬等人曾利用JTBC主播孙石熙、前光州市长尹壮铉的个人资讯向当事者索要钱财，警方目前正在调查是否也有勒索这几位女团成员。



（图源：《Newsdesk》）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻