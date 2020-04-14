「N号房」受害者中有6名现役女艺人！「摆出特定手势拍照」
生活 2020年4月14日 星期二11:25 Sani
原来「博士」赵主彬不仅对未成年人进行性剥削，还盗取了多名女艺人的身份信息并试图接近，其中包括4名女团成员，还有演员和电视主播！
据MBC电视台《Newsdesk》节目13日报导，在首尔市松坡区某居民中心服替代役的赵某去年3月窃取了女团成员A、B和另一女团出身演员C等4名艺人的个人资讯，以及A、B父亲的资讯，一并交给赵主彬。
崔某被怀疑非法浏览了包括艺人在内200人的个人资讯，包括身份证字号、手机号码、住址...等等，并将其中17人的信息交给赵主彬，已被逮捕。
警方在赵主彬的手机里发现爱豆出身歌手、演员、啦啦队员等人的照片，均摆出赵主彬对受害人要求的特定手势。据警方了解，照片中的艺人没有受到性剥削，而是被拿去当「博士房」的宣传工具。
据警方了解，赵主彬获得的个人资讯里包括6名目前正在活动的女团成员。
考虑到赵主彬等人曾利用JTBC主播孙石熙、前光州市长尹壮铉的个人资讯向当事者索要钱财，警方目前正在调查是否也有勒索这几位女团成员。
（图源：《Newsdesk》）
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