柳俊烈宣傳環保以身作則！去超市竟然帶著這個...
明星 2020年4月14日 星期二10:00 Rui
柳俊烈是個名副其實的環保家。
日前柳俊烈更新了個人IG，表示：「去了超市，並嘗試著鼓起了勇氣（去了超市，並嘗試帶了容器）。」（容器和勇氣韓語同音，此處一語雙關），他還了一張照片。 照片裡，柳俊烈用飯盒裝著冰塊和一整條魚。 飯盒則是柳俊烈帶去的，就是為了減少使用一次性塑膠袋。
最近一段時間裡，柳俊烈經常通過IG發文希望大家減少塑膠品的使用，並從自己做起，還在PO文裡表示「我並沒有買你...#塑膠品」、「我是買了塑膠品而附贈了水果吧」等，批評塑膠品的濫用。
不僅如此，他還提倡向國外學習，貼出國外超市的圖片，稱：「國外超市有這些容器！我們也#鼓起勇氣吧」，勸告網友們減少使用一次性塑膠產品。
柳俊烈這一環保舉動也受到了廣大網民的支持和鼓勵，眾人紛紛稱讚留言：「從自我做起的柳俊烈太帥了」、「我也要向你學習」、「我們的小變化會成為社會的大變化」等。
此外，柳俊烈從2016年開始就默默捐助綠色和平組織（Greenpeace），還積極參與了大型超市禁用塑膠袋的宣傳活動。
「圖：柳俊烈IG」
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