「N號房」受害兒童照片持有者服毒自盡！ Verbal Jint更新IG：「真開心」
明星 2020年4月13日 星期一10:16 Sani
一名持有「N號房」聊天室受害者照片的男子近日自首之後自殺，Verbal Jint對這 則新聞表示「開心」，更稱「再死幾個的話要發一首紀念歌曲」。
昨日，Verbal Jint在個人IG上PO出一則新聞截圖，留言說：「真開心，再死幾個的話我要發行紀念歌曲。 個人資訊公開也跟進吧。 」新聞內容是某20代男子上月底自首稱持有「N號房」受害兒童等的數百張照片，均是通過Telegram上不認識的人獲取，兩次服毒後於本月11日被發現身亡。
隨後Verbal Jint又PO出一張風景照片，留言說：「繼續吧。 這裡是漢江。 」
此外，Verbal Jint還在個人Twitter上留言說：「讓我聽聽訃告吧！」
對於Verbal Jint的發言，網友意見分成兩派，有人表示理解，但也有人認為：「不管怎麼說，為別人的死而開心都不應當。 」
Verbal Jint是1999年出道的作曲家兼歌手，他在rap押韻方案方面的突破性創新對韓國Hip-Hop界帶來很大影響，但2016年被發現酒駕令粉絲相當失望。
（圖源：Verbal Jint SNS等）
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