【N號房事件】主犯趙主彬：「曾想過把性剝削物打造成品牌」
生活 2020年9月2日 星期三08:30 Sani
連檢察官聽了他的話都難掩震驚神色，這思維真的太離譜了！ #N号房
首爾中央地方法院昨日對「N號房」主犯趙主彬的共犯韓某進行開庭審理，趙主彬作為證人出庭。
檢方詢問其要求性剝削物影片裡的受害者舉起小指頭的原因、將自己稱為「博士」的原因，趙主彬說：「那是想讓大家知道他們是我的受害者。」檢方追問，因為會招來懷疑和調查，很多人選擇不留下痕跡，為什麼他反而努力做出標記？
趙主彬說：「當時我愚蠢地相信自己不會被發現，以賺錢為目的，打算對淫亂物進行品牌化。」
檢察官再次追問：「是想把性剝削影片做成一種品牌嗎？」趙主彬回答：「是的 」檢察官聽到趙某的回答後露出了驚慌的神色。
趙主彬還被懷疑在通過共犯獲取到女藝人的個人資訊后將其用於詐騙。檢察官問：「是否可以通過個人資訊把女藝人變成博士房的受害者？」
趙主彬說：「不能。 我沒有能力把想要的女性墮落成受害者。沒有能力指定哪個人成為受害者。」趙主彬承認曾聯絡兩名女藝人試圖榨取錢財但最終失敗，並辯解說，沒有將她們變成性剝削受害者的意圖。
（圖源：naver）
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