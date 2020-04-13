「N号房」受害儿童照片持有者服毒自尽！ Verbal Jint更新IG：「真开心」

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一名持有「N号房」聊天室受害者照片的男子近日自首之后自杀，Verbal Jint对这 则新闻表示「开心」，更称「再死几个的话要发一首纪念歌曲」。

昨日，Verbal Jint在个人IG上PO出一则新闻截图，留言说：「真开心，再死几个的话我要发行纪念歌曲。 个人资讯公开也跟进吧。 」新闻内容是某20代男子上月底自首称持有「N号房」受害儿童等的数百张照片，均是通过Telegram上不认识的人获取，两次服毒后於本月11日被发现身亡。



随后Verbal Jint又PO出一张风景照片，留言说：「继续吧。 这里是汉江。 」



此外，Verbal Jint还在个人Twitter上留言说：「让我听听讣告吧！」



对於Verbal Jint的发言，网友意见分成两派，有人表示理解，但也有人认为：「不管怎么说，为别人的死而开心都不应当。 」

Verbal Jint是1999年出道的作曲家兼歌手，他在rap押韵方案方面的突破性创新对韩国Hip-Hop界带来很大影响，但2016年被发现酒驾令粉丝相当失望。



（图源：Verbal Jint SNS等）

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