這不是潤娥！短髮大變身新造型令人驚豔
明星 2020年4月13日 星期一10:12 Erin
少女時代潤娥日前在IG上傳了新造型的照片，令粉絲們大吃一驚，照片中的她幾乎變了一個人，只能說顏值太高自然能完美消化各種造型。
潤娥於4月12日更新自己的IG，上傳的三張照片中，潤娥穿著粉紅色與白色直條紋的花樣洋裝，髮型也相當復古並且呈現淺棕色，就像是復古造型的芭比娃娃一樣，一般在大家印象中總是留著長直髮的她，髮型上的變化加上瀏海，真的給人截然不同的感覺。
粉絲們看到她的IG照片後紛紛回應：「這不會太可愛了嗎？」「姐姐妳也太美麗了，讓太多人感到驚豔了。」「這是在拍攝最新的畫報嗎？」大家都說潤娥太美了，也爭相詢問她的工作行程。
潤娥在去年以電影《極限逃生》讓大家對她印象深刻，劇中飾演的登山高手也讓大家見識到潤娥充滿動力的另一面，今年她也即將演出電視劇《Hush（暫譯）》，這部電視劇將以報社為背景，演出記者們的生存與良心，工作上兩難的處境可能引起許多觀眾們的共鳴，可望在2020下半年透過JTBC播出。
照片：潤娥IG
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