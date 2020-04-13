鄭敬淏對EXO燦烈一刻都不停歇的彩虹屁！暱稱太肉麻了吧XD
明星 2020年4月13日 星期一10:18 Rui
大勢演員和K-POP界頂流愛豆的組合直戳粉絲們的心，說的就是鄭敬淏和EXO成員燦烈。
小夥伴們可能不知道鄭敬淏有多愛燦烈，簡直就是無時無刻不在吹「彩虹屁」。 日前燦烈更新了個人IG，寫道：「那個時候知道嗎#0408#」，並公開了一張出道時期的照片，而4月8日正好是EXO出道8週年的紀念日，於是下方有不少粉絲們紛紛留下了祝福的話語。 而最引人矚目的就是鄭敬淏的留言，他表示「我知道」，看來他一直都在關注燦烈呢。
其實鄭敬淏對燦烈的愛由來已久，可以說是骨灰粉，經常對本命大吹彩虹屁，「小漂亮梳了五五分髮型啊」、「哥哥告訴過你，拍團體照的時候要站在中間啊，小漂亮」、「沒有一絲缺陷的小漂亮」。 總之鄭敬淏一留言就會稱呼燦烈是「小漂亮」。
看到兩個大男人的互動讓不少粉絲忍俊不禁，稱：「這是什麼CP? 」、「好想站他倆的CP」、「當我的本命遇上了我的另一位本命」、「鄭敬淏太愛燦烈了」。
燦烈不僅是鄭敬淏女友、少女時代秀英的師弟，他們倆還一同出演過電視劇《Missing9》。
「圖：燦烈IG、《MISSING 9》」
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