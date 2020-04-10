《那个男人的记忆法》金瑟琪X李鎭赫「忙内CP」的感情线悄悄展开～
韩剧 2020年4月10日 星期五13:48 MiJimin
小编觉得这一对CP很新鲜又可爱啊～！全能经纪人「#金瑟琪」遇上机灵小记者「#李鎭赫」，看他们互动会让人忍不住露出姨母笑呢。
韩剧《那个男人的记忆法》金东旭&文佳煐这对主CP的进展令人期待，两人身边的同事也默默凑成一对，那就是全能经纪人「金瑟琪」和机灵小记者「李鎭赫」。
金瑟琪和李鎭赫都是男女主角身边值得信赖的伙伴，两人相识之后，虽然一开始感觉不对盘，女生嫌弃男生轻浮，男生觉得女生食欲太大～XD。
接著，金瑟琪刚好看到李鎭赫被女友搧巴掌的一幕，金瑟琪贴心送上冰块冷敷止肿，还请吃饭～，用食物安慰了李鎭赫：
回想起李鎭赫吃东西的模样，金瑟琪默默地笑了，看来是有些好感了吧～！
▼之后，无意间发现，李鎭赫其实是被女友劈腿了，金瑟琪表示会帮他报仇～：
▼这一段很好笑．．．XDDD
李鎭赫：「你也觉得我看起来不可靠吗？」
金瑟琪：「是啊！」
李鎭赫：「……原来如此。」
▼李鎭赫欲施展摸头杀，却被反过来制住～！XD
两人是在第 13~16 集的互动戏变多！大家有关注这一对「忙内CP」吗？
（图：官方剧照）
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