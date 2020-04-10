李秉憲帶著兒子到妻子李珉廷新劇《結過一次了》拍攝現場為她應援！還準備了餐車給工作人員
明星 2020年4月10日 星期五12:55 Yuan
根據韓媒報導：「李秉憲在9日下午前往妻子李珉廷新劇的拍攝現場。」
相關人士透露：「李秉憲親自到《結過一次了》拍攝現場，爲演員們、工作人員們送上餐車，特別是他還帶著兒子一起為李珉廷應援，更加引人注目。」在之前...他曾親自前往李珉廷出演的電視劇《命運與憤怒》、《回來吧大叔》的拍攝現場，也送去了餐車。
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KBS新劇《結過一次了》是李珉廷繼《命運與憤怒》之後，時隔一年多回歸，這部她將與李相燁搭擋，是一部講述父母面對子女離婚的隔閡，與克服離婚危機的年輕一代，大家都想尋找幸福的故事。
另一方面，李秉憲將與演員宋康昊、全度妍、金南佶等人一起出演韓載林導演的新作《非常宣言》。而李秉憲與李珉廷兩人在2013年結婚，並於2015年生下一子。
（圖：TVDaily、KBS、IG@SANGYEOB）
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