李秉宪带著儿子到妻子李珉廷新剧《结过一次了》拍摄现场为她应援！还准备了餐车给工作人员
明星 2020年4月10日 星期五12:55 Yuan
根据韩媒报导：「李秉宪在9日下午前往妻子李珉廷新剧的拍摄现场。」
相关人士透露：「李秉宪亲自到《结过一次了》拍摄现场，爲演员们、工作人员们送上餐车，特别是他还带著儿子一起为李珉廷应援，更加引人注目。」在之前...他曾亲自前往李珉廷出演的电视剧《命运与愤怒》、《回来吧大叔》的拍摄现场，也送去了餐车。
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KBS新剧《结过一次了》是李珉廷继《命运与愤怒》之后，时隔一年多回归，这部她将与李相烨搭挡，是一部讲述父母面对子女离婚的隔阂，与克服离婚危机的年轻一代，大家都想寻找幸福的故事。
另一方面，李秉宪将与演员宋康昊、全度妍、金南佶等人一起出演韩载林导演的新作《非常宣言》。而李秉宪与李珉廷两人在2013年结婚，并於2015年生下一子。
（图：TVDaily、KBS、IG@SANGYEOB）
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